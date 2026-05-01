MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Langfristige Investition
|
01.05.2026 10:03:56
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet
Am 01.05.2021 wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die MindMaze Therapeutics-Aktie bei 82,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,136 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (0,32 CHF), wäre das Investment nun 3,90 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 99,61 Prozent vermindert.
MindMaze Therapeutics war somit zuletzt am Markt 54,37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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