MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Frühe Investition
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht
Am 29.05.2021 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 80,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das MindMaze Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 125,000 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,38 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 47,06 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 99,53 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 60,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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