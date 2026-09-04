SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 357,143 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61,93 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 03.09.2026 auf 0,17 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 31,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at