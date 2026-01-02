MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|MindMaze Therapeutics-Performance
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das MindMaze Therapeutics-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 12,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 833,333 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 1 583,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,90 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 84,17 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 289,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
