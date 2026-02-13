MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

MindMaze Therapeutics-Investment 13.02.2026 10:03:58

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MindMaze Therapeutics-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 500,000 MindMaze Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 12.02.2026 auf 1,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 533,00 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 94,67 Prozent gleich.

MindMaze Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

