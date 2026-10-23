SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien verlieren können.

Die MindMaze Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 833,333 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,83 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 98,73 Prozent verkleinert.

Insgesamt war MindMaze Therapeutics zuletzt 26,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at