SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MindMaze Therapeutics-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,80 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,856 MindMaze Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 0,27 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 02.04.2026 auf 0,32 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,73 Prozent abgenommen.

MindMaze Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at