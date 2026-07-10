SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,23 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 494,382 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 808,99 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 09.07.2026 auf 0,18 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,91 Prozent verringert.

Am Markt war MindMaze Therapeutics jüngst 31,45 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at