MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Lukrative MindMaze Therapeutics-Investition? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke war die MindMaze Therapeutics-Aktie an diesem Tag 3,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 231,018 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,23 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,98 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 92,52 Prozent verkleinert.

Insgesamt war MindMaze Therapeutics zuletzt 37,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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