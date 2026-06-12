SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem MindMaze Therapeutics-Papier statt. Diesen Tag beendete das MindMaze Therapeutics-Papier bei 2,27 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 441,501 MindMaze Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 0,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,48 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,15 Prozent.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 49,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at