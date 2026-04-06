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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Profitables mobilezone-Investment? 06.04.2026 10:03:47

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der mobilezone-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,42 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 805,153 mobilezone-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 238,33 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 02.04.2026 auf 15,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 655,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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