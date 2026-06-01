SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.06.2021 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die mobilezone-Anteile bei 11,48 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,108 mobilezone-Aktien im Depot. Die gehaltenen mobilezone-Anteile wären am 29.05.2026 1 301,39 CHF wert, da der Schlussstand 14,94 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,14 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 645,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at