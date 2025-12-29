mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lukrativer mobilezone-Einstieg?
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.12.2024 wurde die mobilezone-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,52 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 1 235,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,57 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 561,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone agmehr Nachrichten
Analysen zu mobilezone agmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|13,92
|0,43%