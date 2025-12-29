mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer mobilezone-Einstieg? 29.12.2025 10:03:51

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in mobilezone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.12.2024 wurde die mobilezone-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,52 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 1 235,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,57 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 561,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu mobilezone agmehr Nachrichten

Analysen zu mobilezone agmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

mobilezone ag 13,92 0,43% mobilezone ag

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen