SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in mobilezone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.12.2024 wurde die mobilezone-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,52 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 95,057 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 1 235,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,57 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 561,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

