mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Profitable mobilezone-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,68 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 730,808 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 11 342,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,52 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 13,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 668,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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