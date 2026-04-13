mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Profitabler mobilezone-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2016 wurde das mobilezone-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,12 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das mobilezone-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,625 mobilezone-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,90 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 10.04.2026 auf 15,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 15,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 655,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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