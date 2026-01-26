SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.01.2025 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,36 CHF. Bei einem mobilezone-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,028 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen mobilezone-Papiere wären am 23.01.2026 1 244,72 CHF wert, da der Schlussstand 14,14 CHF betrug. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 244,72 CHF entspricht einer Performance von +24,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 609,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at