mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Rentable mobilezone-Anlage?
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08.06.2026 10:04:23
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das mobilezone-Papier bei 12,93 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 773,639 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 11 387,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,72 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,88 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 635,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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