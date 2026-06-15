SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,12 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,993 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 15,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,69 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36,69 Prozent.

mobilezone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 655,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at