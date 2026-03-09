mobilezone Aktie

mobilezone-Performance im Blick 09.03.2026 10:03:48

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in mobilezone-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug an diesem Tag 11,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,127 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 14,32 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 276,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 618,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

mobilezone ag

