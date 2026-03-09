mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Performance im Blick
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des mobilezone-Papiers betrug an diesem Tag 11,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,127 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der mobilezone-Aktie auf 14,32 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 276,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,63 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 618,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
Analysen zu mobilezone ag
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mobilezone ag
|16,84
|6,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.