SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in mobilezone gekostet

Anleger, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem mobilezone-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,250 mobilezone-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2023 85,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,74 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,13 Prozent eingebüßt.

Der mobilezone-Wert an der Börse wurde auf 592,67 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at