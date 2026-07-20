SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2023 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren mobilezone-Anteile an diesem Tag 14,38 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 695,410 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 305,98 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Papiers am 17.07.2026 auf 14,82 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,06 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 639,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at