mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Rentable mobilezone-Investition?
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.07.2023 wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren mobilezone-Anteile an diesem Tag 14,38 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 695,410 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 305,98 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Papiers am 17.07.2026 auf 14,82 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,06 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 639,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
10:04
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|mobilezone erhält ISO 14001-Zertifizierung für ihr Umweltmanagementsystem (EQS Group)
|
06.07.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.07.26
|100 Prozent Erfolgsquote bei den Lehrabschlüssen von mobilezone (EQS Group)