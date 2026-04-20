mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Frühe Investition
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine Investition in mobilezone von vor einem Jahr abgeworfen
Das mobilezone-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der mobilezone-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,16 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das mobilezone-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 98,425 mobilezone-Anteilen. Die gehaltenen mobilezone-Aktien wären am 17.04.2026 1 389,76 CHF wert, da der Schlussstand 14,12 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,98 Prozent.
Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 608,88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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