mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lohnender mobilezone-Einstieg?
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine mobilezone-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,08 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 66,313 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 14,98 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 993,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,66 Prozent.
Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 646,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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