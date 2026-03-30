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mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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Lohnender mobilezone-Einstieg? 30.03.2026 10:03:40

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätte eine mobilezone-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,08 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 66,313 mobilezone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 14,98 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 993,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 646,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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