mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|mobilezone-Investmentbeispiel
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die mobilezone-Anteile bei 10,90 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 9,174 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 561,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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