mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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mobilezone-Anlage unter der Lupe 04.05.2026 10:03:41

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren mobilezone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die mobilezone-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,18 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,945 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 14,54 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,05 CHF wert. Damit wäre die Investition 30,05 Prozent mehr wert.

mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 627,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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