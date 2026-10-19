mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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mobilezone-Investition 19.10.2026 10:04:18

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen mobilezone-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem mobilezone-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der mobilezone-Anteile betrug an diesem Tag 12,94 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 7,728 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 93,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,12 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,34 Prozent eingebüßt.

Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 521,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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