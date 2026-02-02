mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Langfristige Investition
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das mobilezone-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,64 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 600,962 mobilezone-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (14,10 CHF), wäre das Investment nun 8 473,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,26 Prozent.
Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 609,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
