SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in mobilezone-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das mobilezone-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,64 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 600,962 mobilezone-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (14,10 CHF), wäre das Investment nun 8 473,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,26 Prozent.

Alle mobilezone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 609,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at