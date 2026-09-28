mobilezone Aktie

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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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mobilezone-Anlage unter der Lupe 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit mobilezone-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,54 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 7,385 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 91,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,38 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,58 Prozent.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich jüngst auf 534,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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