Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Langfristige Performance
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Mobimo-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 194,69 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,364 Mobimo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 849,16 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Anteils am 30.06.2026 auf 347,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,49 Prozent angezogen.
Insgesamt war Mobimo zuletzt 2,61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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