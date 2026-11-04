Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Lukrative Mobimo-Anlage? 04.11.2026 10:03:34

SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mobimo-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mobimo-Anteile 246,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Mobimo-Aktie investierten, hätten nun 40,568 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 14 077,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 347,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 40,77 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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