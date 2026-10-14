SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mobimo-Aktien verdienen können.

Am 14.10.2021 wurde die Mobimo-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mobimo-Anteile an diesem Tag 308,73 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 32,391 Mobimo-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Anteile wären am 13.10.2026 10 672,79 CHF wert, da der Schlussstand 329,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 6,73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at