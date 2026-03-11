SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.03.2016 wurde die Mobimo-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mobimo-Aktie betrug an diesem Tag 195,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,105 Mobimo-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 389,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 988,24 CHF wert. Damit wäre die Investition um 98,82 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Mobimo betrug jüngst 2,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at