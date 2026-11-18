So viel hätten Anleger mit einem frühen Mobimo-Investment verdienen können.

Am 18.11.2016 wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mobimo-Papier an diesem Tag 209,78 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,767 Mobimo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 349,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 663,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,36 Prozent.

Mobimo war somit zuletzt am Markt 2,61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at