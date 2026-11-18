Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Mobimo-Investition
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2016 wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mobimo-Papier an diesem Tag 209,78 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,767 Mobimo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 349,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 663,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,36 Prozent.
Mobimo war somit zuletzt am Markt 2,61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobimo AG
|
18.11.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: Hätte sich eine Mobimo-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt? (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.26
|SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mobimo von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Medienmitteilung: Grundsteinlegung für 122 Wohnungen im Nordbau (EQS Group)
|
08.10.26
|Press release: Ground-breaking ceremony for 122 apartments in the Nordbau (EQS Group)
Analysen zu Mobimo AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mobimo AG
|371,50
|-1,33%