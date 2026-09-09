SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mobimo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Mobimo-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 245,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,408 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,24 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 08.09.2026 auf 348,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,24 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Mobimo zuletzt 2,57 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at