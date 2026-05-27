SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 289,03 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,346 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 348,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 120,40 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 20,40 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at