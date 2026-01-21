Mobimo Aktie

WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

Rentable Mobimo-Investition? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mobimo gewesen.

Am 21.01.2025 wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Mobimo-Aktie bei 301,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Mobimo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,332 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 379,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,87 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,87 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

