Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lukrativer Mobimo-Einstieg?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen
Mobimo-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 194,34 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 0,515 Mobimo-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 364,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187,56 CHF wert. Damit wäre die Investition um 87,56 Prozent gestiegen.
Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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