SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mobimo-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 250,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,000 Mobimo-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 349,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 398,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,80 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at