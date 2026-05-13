Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Lohnender Mobimo-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 309,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,236 Mobimo-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (350,50 CHF), wäre die Investition nun 1 134,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,43 Prozent erhöht.
Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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