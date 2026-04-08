SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Mobimo-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Mobimo-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Mobimo-Papier bei 195,90 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 51,046 Mobimo-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 376,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 193,31 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 91,93 Prozent.

Mobimo war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at