SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Mobimo-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Mobimo-Papier bei 195,12 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Mobimo-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,125 Mobimo-Anteilen. Die gehaltenen Mobimo-Anteile wären am 02.06.2026 1 768,14 CHF wert, da der Schlussstand 345,00 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,81 Prozent gesteigert.

Mobimo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at