Mobimo Aktie

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WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872

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Lohnendes Mobimo-Investment? 11.11.2026 10:03:54

SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mobimo von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Mobimo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Mobimo-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 307,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Mobimo-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,325 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Papiere wären am 10.11.2026 113,91 CHF wert, da der Schlussstand 350,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,91 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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