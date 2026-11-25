Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Frühe Investition
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Mobimo-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 357,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,011 Mobimo-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 523,81 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 24.11.2026 auf 340,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 4,76 Prozent.
Der Mobimo-Wert an der Börse wurde auf 2,52 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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