Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Lohnendes Molecular Partners-Investment? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Molecular Partners-Aktie letztlich bei 2,99 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 334,448 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 056,86 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 17.07.2026 auf 3,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,69 Prozent gesteigert.

Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 118,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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