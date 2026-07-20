Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lohnendes Molecular Partners-Investment?
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Molecular Partners-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Molecular Partners-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Molecular Partners-Aktie letztlich bei 2,99 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 334,448 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 056,86 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 17.07.2026 auf 3,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,69 Prozent gesteigert.
Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 118,50 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
Analysen zu Molecular Partners AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Molecular Partners AG
|3,42
|-0,58%