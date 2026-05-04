Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Molecular Partners-Investment im Blick
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Molecular Partners-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,12 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 633,987 Molecular Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,21 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 245,10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,55 Prozent verringert.
Alle Molecular Partners-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 120,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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