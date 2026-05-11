SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 21,20 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,717 Molecular Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 3,23 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 84,76 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Molecular Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 120,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at