Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Molecular Partners-Einstieg? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 21,20 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,717 Molecular Partners-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 3,23 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 84,76 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Molecular Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 120,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Molecular Partners AG

mehr Nachrichten