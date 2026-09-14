Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Lukrativer Molecular Partners-Einstieg?
|
14.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.09.2025 wurden Molecular Partners-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,211 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,25 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 11.09.2026 auf 3,33 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,25 Prozent erhöht.
Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 127,45 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
|
10:03
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.09.26
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)