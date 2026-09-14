Molecular Partners Aktie

Molecular Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Lukrativer Molecular Partners-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.09.2025 wurden Molecular Partners-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,84 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,211 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,25 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 11.09.2026 auf 3,33 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,25 Prozent erhöht.

Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 127,45 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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