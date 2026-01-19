SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Molecular Partners-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Molecular Partners-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 481,928 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Molecular Partners-Anteile wären am 16.01.2026 1 537,35 CHF wert, da der Schlussstand 3,19 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,63 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 119,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at