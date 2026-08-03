SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie gebracht.

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,18 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,501 Molecular Partners-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 3,33 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,32 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,68 Prozent vermindert.

Am Markt war Molecular Partners jüngst 124,85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at