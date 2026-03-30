Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Rentabler Molecular Partners-Einstieg?
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,74 CHF wert. Bei einem Molecular Partners-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,774 Molecular Partners-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,12 Prozent eingebüßt.
Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 121,43 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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